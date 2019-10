TOUBA / Vers la création d'une fédération des « Jeunes Dames Républicaines derrière le Président Sall »

Se déclarant écartées des instances de décision de l'Alliance Pour la République, les femmes Républicaines de Touba et Mbacké, qui ont créé une structure dénommée « Jeunes Dames Républicaines », ont annoncé hier, l'installation de structures locales dans les régions et départements du Sénégal. Madame Dièye et camarades estiment qu'il est temps que les femmes du parti s'affirment de plus en plus et s’émancipent politiquement du giron des hommes.



Face à la presse, la coordinatrice parlera d'injustice et de manque de considération. « Beaucoup de responsables élus ne nous sont d'aucune utilité. À part quelques exceptions, nous ne voyons personne. C'est alors normal de faire connaître au Président Macky Sall la situation qui prévaut chez nous pour que le Président se rende compte que certains de ses lieutenants ne lui servent guère à grand chose ».

Elles promettront de multiplier les rencontres politiques pour accompagner leur leader national...