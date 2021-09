TOUBA - Une ambulance brise la jambe de deux vulganisateurs et les envoie avec leur client à l’hôpital.

Le pire sera, peut-être, évité avec la promptitude des sapeurs pompiers à les évacuer à l’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. Ils, ce sont les deux vulgarisateurs et leur client qui s’affairaient autour d’un véhicule sur la route de la Corniche de Madyana non loin de la route qui débouche sur Darou Miname. Ils ont été heurtés par une ambulance en provenance du poste de santé de Touba Khayra.



L’ambulance transportait un malade référé vers Janatu. Le chauffeur a dérapé avec le véhicule en voulant esquiver des charrettes. Bilan : 02 des trois victimes se sont retrouvés, aux dernières nouvelles, avec des jambes brisées. Ils ont été tous, avec le malade, transportés vers l’hôpital de Mahwa. Cet accident est davantage dû à la pléthore de charrettes qui inondent la cité qu’à l’imprudence du chauffeur.



Une situation qui mérite très rapidement des mesures à un peu plus de deux semaines du Grand magal de Touba.