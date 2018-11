TOUBA - Un véhicule de transport d'élèves s'est reversé faisant 27 blessés dont 4 graves

On a frôlé le pire ce matin à Touba. La vie de plusieurs élèves a failli basculer ce matin. Ce véhicule, immatriculé SL 8901 A ( images ), les transportant s'est renversé entre 7 heures 30 minutes et 8 heures. Il était en partance pour Mbacké. Le bilan est non négligeable. En effet, 27 enfants se sont retrouvés avec des blessures. De sources médicales, 4 d'entre eux sont dans un piteux état, même si leur pronostic vital n'est pas engagé.



Cet accident pose le réel problème du transport des élèves venant de Touba. Un problème que Dakaractu avait évoqué dans un reportage (https://youtu.be/nCvyd7s2Bzg ) que le préfet de Mbacké avait retransmis en direct lors de la réunion d'ouverture des classes pour déterminer l'ampleur de la question.