TOUBA / Un malade du Covid-19 prend la clef de champs...Il venait d'apprendre que son test était positif.

Si le malade à coronavirus M.N s'était permis de crier tout haut avant-hier (avant de se rétracter) qu'il ne souffrait de rien et que la maladie n'existait que dans la tête des médecins, un autre a choisi aujourd'hui de prendre la clef des champs pour ne pas rejoindre le centre de traitement. Il s'agit d'un tailleur qui avait subi un test et dont les résultats se sont avérés positifs.



Dès qu'il a été joint par téléphone et mis au courant que le virus du covid-19 était dans son organisme, il a disparu dans la nature, éteignant son appareil téléphonique pour ne pas être localisé. Il le sera pourtant, quelques minutes plus tard. La police fouille le marché Ocass, présentement, pour l'arrêter et le mettre à la disposition du service médical.