TOUBA - Un fils de Moustapha Cissé Lô arrêté en compagnie de deux autres jeunes de l’opposition pour avoir…

Moustapha Lô plus connu sous le sobriquet de Junior Lô, Moustapha Diouf Lambaye, promoteur du mouvement Reecu et Cheikh Seck, jeune politique du Pds à Touba, sont présentement dans les locaux du commissariat spécial de Touba où ils ont été convoqués et entendus. Ils ont été victimes d’une plainte déposée pour destruction de biens appartenant à autrui. Une source confie que c’est le véhicule de Serigne Khassim Mbacké qu’ils auraient attaqué et les enquêteurs disposeraient de preuves palpables. Du côté de l’opposition, on parle de tentative de musellement visant à les maintenir éloignés du théâtre des d’opérations le jour des élections législatives. Affaire à suivre…