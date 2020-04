TOUBA - Un détail sur le malade de covid-19 interné à Darou Marnane auteur de l'enregistrement sonore niant l'existence de la maladie.

Nous vous parlions de ce malade du coronavirus interné au centre de traitement de Darou Marnane qui a récemment tenu Touba en haleine avec un enregistrement sonore dans laquel il démentait l'existence du covid19 non sans oublier de crier tout haut qu'il ne souffrait de rien et qu'il était juste un otage des médecins.



Mieux, M.N (les initiales de son nom), avait même osé jeter au nez et à la barbe du personnel soignant les comprimés qui lui étaient proposés dans le cadre de son traitement.



Et bien, une petite enquête aura permis de savoir que ce monsieur est vendeur dans une pharmacie (une officine, devrions-nous dire) de la place et plus précisément à Keur Niang. C’est d'ailleurs ce métier qui confère à ces propos une certaine importance chez les populations. Ces dernières, étant tentées de prendre pour parole d'évangile tout ce qu'il dit dans le domaine de la santé.



Dans le quartier, l’on signale ce discours aux relents de dementi adressé à ceux qui appellent au respect des gestes barrières est bien le sien.



M.N, pour rappel, est par la suite revenu à de meilleurs sentiments. Il a d'abord retiré ses propos et présenté ses excuses. Pourtant, une rumeur laisse entendre qu'il sera, à coup sûr, poursuivi pour diffusion de fausses informations et diffamation.