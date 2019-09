TOUBA / Un conseiller municipal en prison pour propos discourtois à l’endroit de la deuxième personnalité Mouride.

Moussa Mbaye, pour ne pas le nommer, a passé, selon des sources bien renseignées, sa première nuit en prison.

Ce détenteur d'officines au marché Ocass, conseiller municipal et milliardaire (selon certaines indiscrétions) aurait tenu des propos discourtois à l'encontre de la deuxième personnalité de Touba.

Lorsque l'enregistrement a circulé via WhatsApp, Serigne Sidi Abdou Lahad a, pour s'en offusquer, déposé une plainte contre l'homme qui a été cueilli par les limiers.

D'ailleurs pour se faire pardonner, dans un autre enregistrement sonore, on l'entend présenter ses excuses et ses regrets les plus profonds.