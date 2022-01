TOUBA - Un camion écrase un charretier qui faisait la course avec un de ses camarades.

Un drame a eu lieu à Touba sur la route de Darou Rahmane hier dans la soirée. Un camion a écrasé un charretier à bord de sa charrette. Les témoins confient que la victime et un de ses camarades faisaient la course après s’être mutuellement lancés un défi. Chacun voulait prouver à l’autre que sa bête était plus rapide.

Malheureusement, l’accident ne pouvait être évité lorsque le camion a surgi non loin du bassin de rétention. Le corps sans vie de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital Matlabul Fawzeini.