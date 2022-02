TOUBA - Un apprenti- chauffeur déféré pour viol sur mineure signale que celle-ci n’avait ni pleuré, ni saigné, ni refusé lors…

MKD risque gros. Il a été arrêté par les limiers de Gouye - Mbind suite à une plainte l’accusant d’avoir violé une fille de 15 ans et de l’avoir engrossée. Apprenti - chauffeur de son état, le jeune Mbackois reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec la victime, mais signale que celle-ci n’avait ni refusé, ni saigné et ni pleuré au moment des faits.



Il précisera avoir pendant un bon moment vécu avec la fille une relation amoureuse. Niant avant d’affirmer n’avoir jamais su que NG était âgée juste d’une quinzaine d’années, MKD promettra aux enquêteurs de ne jamais fuir ses responsabilités et de veiller à la santé de la fille jusqu’à ce qu’elle accouche.



Il a été déféré. Affaire à suivre…