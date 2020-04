TOUBA / Triplés homonymes de Diouf Sarr, Macky et l'infirmière : Le ministre de la santé habille son homonyme.

Abdoulaye Diouf Sarr n'a pas attendu longtemps pour "habiller" son homonyme. Le ministre de la santé et de l'Action sociale a dépêché, ce samedi 18 avril 2020, une forte délégation composée du directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeini et de plusieurs leaders politiques à Sam Buqatul Mubarak et plus précisément au quartier Médinatul Salam.



Les émissaires étaient venus apporter le soutien du ministre. Beaucoup d'accessoires seront mis à la disposition du couple et des bébés. Dakaractu-Touba apprend qu'une enveloppe financière a aussi été remise à la famille. Un geste hautement salué par Khabane Faye, père des trois enfants. Pour rappel, ce père de famille avait baptisé, la semaine dernière, ses trois enfants au nom du Président Macky Sall et d'Abdoulaye Sarr pour saluer "leur engagement à bouter hors de nos frontières le covid-19 " et du nom de l'infirmière Awa Ndiaye pour son soutien indéfectible à l'endroit de son épouse Binetou Ndiaye.