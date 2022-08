TOUBA : Totalement ivres, 3 bergers assènent plusieurs coups de machette à Meïssa.

Deux personnes répondant au nom de Mamadou et un troisième, Omar S. en l’occurrence, ont manqué de peu d’envoyer le jeune Meïssa au cimetière après l’avoir roué de coups. Ils étaient munis de coupe-coupe et ne jouissaient nullement de toute leur lucidité.



Nos sources renseignent qu’ils étaient ivres-morts lorsqu’ils ont été appréhendés par les hommes du commissairiat de Gouye - Mbind. Heureusement d’ailleurs que les limiers sont arrivés à point nommé pour leur éviter un lynchage de la part des riverains témoins de la scène.



Meïssa, apprenti - chauffeur grièvement blessé, a ainsi déposé une plainte muni d’un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail de 10 jours. Les malfaiteurs, interpellés, auraient reconnu leur forfait, mais ont préféré plutôt parler de bagarre brandissant à leur tour, pour deux d'entre eux, des certificats médicaux de 7 et 10 jours après avoir montré les blessures à la police qui les a conduits à l’hôpital de Ndamatou. Affaire à suivre…