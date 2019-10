TOUBA / Thierno Alassane Sall saborde les retrouvailles Wade-Macky : « Le régime essaie de noyer l'histoire du pétrole et du gaz »

À Touba pour rencontrer le Khalife Général des Mourides, quelques jours avant la célébration du Grand Magal, Thierno Alassane Sall n'a pas manqué de '' décortiquer le vice qui, selon lui, altère le caractère sincère des retrouvailles Abdoulaye Wade - Macky Sall. Pour lui, tout est clair, il y'a anguille sous roche, car ne reposant que sur des calculs politiques. ''Ce que je puis dire, de manière générale, c'est que le Sénégal a vécu des moments difficiles liés à l'histoire du pétrole et du gaz. Le régime de Macky Sall essaie d'enterrer cette question, de la noyer, sur de prétendues retrouvailles et de paix sociale."



Pour l'ancien ministre de l'énergie du Sénégal, "la paix ne peut pas exister sans la justice. Si les mêmes causes continuent, dit-il, la même gouvernance, les détournements de deniers publics, la prévarication, il y aura toujours de la tension", et ce ajoute-t-il, ''malgré les lois d'amnistie qu'ils veulent faire pour effacer leurs propres forfaits."



Le leader politique Thièssois d'inviter les Sénégalais à s'inspirer des modèles Singapourien et Sud-Coréen qui ont su se développer en ne partant de rien, fondamentalement. ''Voyez Singapour qui est une petite nation en terme de population mais qui est grande par la puissance de ses enfants, par leur éducation, par leur savoir, par les valeurs qui les portent et c'est une des grandes nations du monde aujourd'hui.

La Corée du Sud n'a pas beaucoup de ressources naturelles, mais c'est l'une des puissances du monde par la force de son caractère, la force de ses convictions et la capacité à produire des intellectuels et des scientifiques de très haut niveau. Nous devons nous inspirer de nos valeurs traditionnelles et de nos hommes de foi pour pouvoir construire une nation de valeur. C'est pourquoi nous sommes contents d'être là aujourd'hui."