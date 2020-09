TOUBA TIENT SON LIVRE BLANC / Rawdu Rayahin fouille le livre de DER, en dissèque 84 erreurs sur Serigne Touba et exige des rectificatifs.

La résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane a abrité, ce samedi, la rencontre sur la présentation du livre blanc (erreurs et corrections). Le document correctif fait un focus sur le volume 1A du tonne /// de l'histoire générale du Sénégal (HGS éditions, paru en Mars 2019 à Dakar et qui comprenait de nombreuses erreurs et fautes sur Cheikh Ahmadou Bamba et la Muridiyyah.



La partie concernant Cheikhoul Khadim et la Mourridya a été disséquée par Rawdou Rayahin, pièces à l'appui pour convaincre les rédacteurs de HGS de la nécessité d'impliquer toutes les familles religieuses du pays dans le volet esentiel concernant l'Islam. 84 remarques ont été faites dans le volume concerné, avec un nombre d'erreurs et de fautes très important. Sur les erreurs et fautes sur le Cheikh, il s'agit d'anachronismes, d'incohérences, de confusions entre personnages sur la relation du Cheikh Ahmadou Bamba et Mame Ass Camara, sur la présence à Porokhane de personnes de la même génération que Cheikh Ahmadou Bamba, pour demander à Serigne Momar Anta Saly d'envoyer son fils chez Mame Ass Camara, comme s'ils étaient de la génération de Serigne Momar Anta Saly. Entre autres bêtises comme l'histoire du voyage en Mauritanie pour " perfectionner ses connaissances en Arabe", la succession de Mame Maram. Le silence jugé curieux de HGS sur la ville sainte de Touba et le grand Magal de Touba qui occupent une place de choix dans l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba et la Murridyah ont été dénoncés.



Par la bénédiction du khalife général des mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir, Rawdou Rayahin a rectifié et expliqué dans ce livre blanc l'œuvre et la vie de Cheikhoul khadim .Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké, l'un de ses coordonnateurs a clairement expliqué les liens familiaux entre Cheikhoul Khadim et Sydi Elhadji Malick Sy.



Ce livre a été étudié durant 13mois par ces équipes de recherches avec une relecture critique pour bien retifier et corriger les erreurs du livre de l'histoire générale du Sénégal. La présentation s'est tenue à la résidence Cheikhoul khadim de Darou manane Touba. En présence de Serigne Bassirou Abdou khadre Mbacké, Serigne Amsa Abdou lahad Mbacké , Serigne Abdou Samad Mbacké et tous les membres et le coordonnateur qui ont participé sur le livre blanc...