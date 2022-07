TOUBA - Sokhna Mame Say Mbacké : « Nous ne sommes pas contents, mais l’heure est venue pour nous de donner la victoire au Président Sall »

Elle n’est visiblement pas contente de ce qui se passe au niveau de l’Apr de Touba à cause, selon elle, des lobbies qui détourneraient à souhait les postes de responsabilité attribués aux leaders politiques de Touba par le Président Macky Sall.

Mame Say Mbacké promet d’ailleurs de se faire entendre au terme des élections, estimant que l’injustice a atteint son paroxysme. Tout de même, elle préfère privilégier le travail de terrain qu’il faut mener pour, dit-elle, donner la victoire au Chef de l’État. Cette victoire est, confie la Mbacké-Mbacké, « la seule chose qui vaille au vu de tous les efforts que son mentor consent au profit de Serigne Mountakha Mbacké et de son père Serigne Cheikh Say. Ses propos ont été confortés par Serigne Alla Sylla, présent à la rencontre.