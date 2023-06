TOUBA - Serigne Mountakha aux manifestants : « Que ceux qui perturbent la quiétude de la cité retournent dans les maisons par respect à Serigne Touba ! »

Un ndigël de Serigne Mountakha Mbacké nuitamment délivré depuis la grande mosquée à l’intention des jeunes qui inondent les rues de Touba depuis 48 heures brûlant des pneus et affrontant les forces de l’ordre ! Le Patriarche a clairement demandé à ces derniers de mettre fin à leurs activités et de retourner dans les maisons par respect à Serigne Touba.



En Wolof, voilà le texte lu par le speaker dont la voix a résonné depuis les haut-parleurs de la mosquée. « Sëriñ mountakha dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi nan delu ci kër yi ngir wormaale ko Sëriñ bi.



Jox na ndigal bépp taalibe bu yaakaar Seriñ Tuubaa, kéep kuy yëngu fii ci Tuubaa nga dellu ca kër ya ngir wormaale ko Sëriñ bi ».



Il faut signaler que les manifestants ont passé le plus clair de leur temps à bousiller tout sur leur passage à Touba même, alors que le Khalife avait interdit tout remous de ce genre dans la cité. Deux stations d’essence ont été saccagées, des véhicules brûlés, la maison du ministre de l’agriculture Aly Ngouille Ndiaye attaquée et des menaces perpétrées contre des pontes du régime...