TOUBA / Serigne Modou Bara Dolly se plaint auprès du Khalife pour s'être fait agresser à l'instigation du gouverneur du Palais et annonce une plainte.

C'est muni d'un certificat médical attestant d'une agression subie et d'une plainte déjà écrite que Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a débarqué, jeudi, chez le Khalife Général des Mourides. Le Mbacké-Mbacké était venu se plaindre auprès du Patriarche de Darou Miname des maltraitances subies, accusant le gouverneur du Palais d'en être le commanditaire. Visiblement décidé à mener le combat juridique jusqu'à son terme, Serigne Modou Mbacké Bara Dolly expliquera au Khalife qu'il a d'abord été brimé dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba avant d'être pris à partie à Ngueniène lors de l'inhumation du regretté Ousmane Tanor Dieng. Il ajoutera '' l'humiliation'' qu'il a essuyée lorsque des éléments de la Division des Investigations Criminelles ont pris d'assaut sa maison prétextant chercher un enfant disparu et jusque-là non retrouvé. Affirmant avoir séjourné dans une clinique de la place pendant 48 heures suite à ses blessures, le Chef religieux et leader politique Apériste dira beaucoup attendre de la justice, mais aussi de l'arbitrage du Président de la République...