TOUBA - Serigne Modou Bara Dolly Mbacké : « J’ai été attaqué, dénigré, calomnié pour mon engagement auprès du Président Macky Sall »

Comme à son habitude en période de Ramadan, Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a encore été au chevet des nécessiteux avec des appuis financiers distribués. Le chef religieux et leader politique Apr a profité de la rencontre pour regretter le peu de considération qui lui est voué malgré tous les sacrifices qu’il consent. « J’ai été attaqué, dénigré, accusé à tort et calomnié juste parce que j’ai choisi de soutenir politiquement le Président Macky Sall. J’ai même été obligé, par loyauté à mon leader, de renoncer à des amitiés comme celle me liant à Sonko, Malick Gakou, Déthié Fall, etc… »

Le Mbacké - Mbacké d’appeler à l’union des forces pour apporter une riposte à la hauteur « de l’ampleur de l’agression d’en face ». Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre . C’est le cas, par exemple, de l’honorable Hcct Abdou Lahad Seck Sadaga, de Serigne Mame Mbaye Niang, de Bassirou Gaye et Moussa Thioune...