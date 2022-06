TOUBA - Serigne Cheikh Mbacké « Solutions » crache du feu sur Abdou Mbacké Dolly et interpelle le procureur sur le cas Sonko…

Parrain d’une cérémonie religieuse à Touba, Serigne Cheikh Mbacké « Solutions », dans son discours, aura choisi de cracher du feu. En effet, il a carrément saisi l’occasion de répondre au député Abdou Mbacké Bara Dolly qui, à travers la presse, a attaqué Serigne Mbackiyou Faye qu’il accuse d’avoir versé dans la politique en tressant des lauriers au Président Macky Sall à l’occasion de la visite du Khalife Général des Mourides.



Pour lui, cette sortie du parlementaire est nulle et non avenue. Le leader politique doublé de conseiller municipal au niveau de la mairie de Touba n’a pas aussi manqué d’interpeller le procureur sur sa passivité suite à « l’appel à l’insurrection » lancé par Ousmane Sonko.



À en croire le Mbacké-Mbacké, « de tels discours doivent être punis par la justice. » Il dit, néanmoins, être certain que les populations ne suivront pas ce dernier dans sa logique...