TOUBA - Serigne Cheikh Aliou Mbacké / de Maou Rahmati à OKSI

Perdu de vue, Serigne Cheikh Aliou Mbacké est pourtant toujours bien actif. L'ancien Président de Maou Rahmati, structure chargée de veiller à donner aux populations de Touba une eau portable et suffisante, est désormais à la tête de OKSI.

OKSI ou Organisation Khadimoul Moustapha pour la Solidarité Islamique Internationale est une structure qui cherche à promouvoir la solidarité et l’entraide à travers la lutte contre la pauvreté, à améliorer les conditions d’existence des populations par un meilleur accès aux services sociaux de base, à contribuer à la promotion à l’emploi des jeunes et des femmes et le renforcement de leurs capacités par la formation, l’éducation et l’alphabétisation.



Serigne Cheikh Aliou redémarre officiellement ses activités, avec cette structure créée pourtant depuis le 18 mars 2002, par des journées de consultations gratuites à Louga. Rappelons que le chef religieux de Darou Khoudoss avait choisi de claquer la porte de Maou Rahmati depuis juillet 2018. C'était non sans en avoir informé au préalable personnellement le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.