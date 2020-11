TOUBA - Serigne Abdou Lahad Habibou : "Je n'ai pas démissionné de Touba Ca Kanam et je n'ai claqué aucune porte"

Coordonnateur de Touba Ca Kanam, sa photo a circulé sur la toile ces dernières 24 heures, le donnant démissionnaire de Touba Ca Kanam.



Câblant Dakaractu-Touba, Serigne Abdou Lahad Habibou a tenu à dire de manière claire et à l'intention de tous les Sénégalais qu'il est toujours à son poste de Coordonnateur et qu'il ne figure pas dans son agenda une quelconque velléité de démission.



Le Chef religieux précisera qu'il sagit d'une confusion malheureuse avec le Président de la commission des finances qui a souhaité être muté vers une autre commission visiblement moins lourde que celle à la tête de laquelle il officiait.



Serigne Abdou Lahad Habibou de rappeler que les urgences de l'heure au niveau de Touba interpellent tous les mourides qui doivent, selon lui, redoubler d'engagement et de ferveur pour que soient atteints tous les objectifs.