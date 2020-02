TOUBA / Sensibilisation autour de l'importance des mutuelles de santé... Des populations enrôlées.

À Touba, les populations peinent encore à d'adhérer dans des mutuelles de santé, malgré la pléthore des programmes de sensibilisation déroulées par les Badiénu Gox et par certains femmes responsables politiques. Dans la perspective d'aider les familles de la cité à bénéficier de la couverture maladie universelle, le cercle des femmes leaders derrière Makhtar Diop, haut conseiller des collectivités territoriales, a initié des tournées dans les quartiers de la cité.



Ce week-end et pour la quatorzième étape, l'équipe sest rendue à Wadane pour enrôler deux dizaines de personnes. Selon Khady Niang, il s'agit de soutenir les populations parfois confrontées à des difficultés financières et les aider à bénéficier à moindre frais de soins médicaux. " Nous entamons aujourd'hui la deuxième phase et nous allons faire le tour de Touba. Pour Wadane, nous avons distribué deux carnets de santé et avons pris en charge 20 personnes. Nous en sommes à une centaine de bénéficiaires depuis que nous avons démarré l'activité il y a deux mois et nous déployons notre équipe toutes les semaines. "



Sokhna Aminata Diouf de préciser que l'occasion a toujours été saisie par le jeune leader politique de Touba pour offrir aux femmes du matériel de nettoiement. La rencontre s'est déroulée sous la présence du patron de la Cojer de Touba, Bassirou Mboup.