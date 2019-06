TOUBA - Semaine Nationale de la Nouvelle Prévention Routière/ Le binôme accident et assurances au menu.

Chauffeurs et conducteurs de Touba ont reçu hier samedi, une forte délégation de la Nouvelle Prévention Routière du Sénégal. La visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de la Prévention Routière dont le thème est '' Accidents de la circulation au Sénégal et assurances. ''

Interpellé par la presse, Makhtar Faye, directeur exécutif de l'association des assureurs du Sénégal, invitera les transporteurs à davantage se rapprocher des services d'assurances et à bénéficier des principales garanties. Il précisera qu'en plus de la responsabilité civile, il y a aussi les garanties facultatives comme les bris de glace etc... Toutefois, il estimera plus pertinent pour chaque Sénégalais de choisir l'assurance tous risques pour mieux se protéger et être indemnisé en cas d'accident intégralement.



Serigne Sall, Président régional des chauffeurs et transporteurs de Diourbel insistera, quant à lui, sur les retards accusés sur la prise en charge des dégâts par les sociétés d'assurances en cas d'accident. '' Nos assurances ne font que permettre au chauffeur de rouler avec son véhicule sans être inquiété par les forces de l'ordre. Mais en réalité, les indemnisations se font très exceptionnellement. Il est nécessaire que la prise en charge devienne une réalité et que l'assurance tous risques soit financièrement abordable. Nous interpellons l'État du Sénégal et lui demandons de travailler dans le sens de faire diminuer les tarifs.''

La rencontre a eu lieu à la nouvelle gare routière de Touba après une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides.