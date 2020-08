TOUBA / Secteurs criminogènes... Dispositifs de la police... Bilan des opérations Sam Suñu Karange 3.

La croisade que la police mène contre les délinquants entre Touba et Mbacké se poursuit énergiquement. Dans le cadre des opérations baptisées "Samm Suñu Karange 3", plusieurs arrestations ont été effectuées. Les dernières datent du 03 au 09 août 2020.



Seulement, la police a commencé par identifier les zones criminogènes et parmi elles, des carrefours comme le Rond Point Khayra, Entrée Alazhar, Marché Ocass, Corniche Dahra Djoloff, Darou Tanzil, Rail Ba, Teenu Jaago etc... Cest alors qu'elle a déployé un dispositif non négligeable de 06 patrouilles dont une carrément basée au marché Ocass et 15 check-points.



Au terme d'une semaine d'opérations successives, les limiers ont mis la sur 279 personnes, dont 202 pour non port de masques, 28 suite à une vérification d'identité, 17 pour ivresse publique manifeste, 09 pour nécessité d'enquête, 06 pour détention et usage de produits cellulosiques, 02 pour détention et usage de chanvre inden, 01 pour vol, 03 pour vagabondage, 01 pour diffusion d'images à caractère pornographique etc...



La police aura saisi au terme de ces mêmes opérations 598 pièces, mis en fourrière 31 véhicules et immobilisé 197 motos. Une source de nous confier qu'une nouvelle série d'opérations a démarré depuis le 10 août et se terminera le 16 du même mois.