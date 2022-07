TOUBA - Sadaga offre des adductions d’eau et débauche un leader de Pastef…

L’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, membre de la défunte législature et non partant à la prochaine, ne compte pas pour autant baisser les bras dans la quête de majorité à l’Assemblée affichée par la coalition Benno Bokk Yaakar.

Dans son plan de campagne, il a jugé utile de privilégier les opérations d’adduction d’eau au profit des populations des quartiers périphériques. Il s’est ainsi rendu à Tindôdy, Sam, Buqatul Mubarak et Guédé, avant de débarquer à Darou khoudoss Khayma-Ya où il a décroché un leader de Pastef...