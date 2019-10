TOUBA/Sadaga déroule une tournée dans les champs... accuse Sonko de chercher à embobiner les rebelles dans "son combat satanique"

Après avoir octroyé à plusieurs paysans des quartiers périphériques de Touba des semences pour les besoins de l'hivernage, Abdou Lahad Seck Sadaga a effectué, dimanche, une visite de prospection afin de s'enquérir de l'état d'avancement des récoltes. L'honorable député s'est déclaré satisfait, surtout du travail qui a été abattu au niveau du champ qu'il a offert au Khalife Général des Mourides et qu'il a dénommé " Toolu Alarba ". Saluant le soutien à lui apporté par le Président de la République, Sadaga lancera un appel à l'endroit du nouveau ministre de l’agriculture allant dans le sens de l'inciter à davantage appuyer ses initiatives.



Abordant les questions politiques, l'honorable député s'attaquera à son collègue Ousmane Sonko qu'il accuse de " chercher à embobiner les rebelles de la Casamance pour un combat satanique et perdu d'avance. " Il invitera le malheureux candidat à la dernière présidentielle à divulguer les comptes qu'il dit connaitre et qui auraient permis à Mamour Diallo de distraire 94 milliards de francs. " Il ne fait que répéter des contrevérités. Et son objectif est de brûler ce pays "...