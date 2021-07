TOUBA SUBMERGÉE PAR DES CHIENS (autour de la mosquée, dans les cimetières...)

Le comité départemental de développement préparatoire au Grand magal de Touba aura deploré ce jour, trois choses essentielles : les ordures qui sont jetées à tous les coins de rue et les chiens qui inondent la cité.



Et les chefs de quartier et le dahira Muqadimatul Khidma s'en offusqueront. "Les chiens circulent partout dans Touba. On en voit dans les quartiers, on en voit non loin de la grande mosquée et malheureusement jusque dans les cimetières de Bakhiya. Que font les chiens dans ces lieux, surtout dans les derniers cités ?"... une interrogation faite par un chef de quartier.



Le CDD est présidé par le sous-préfet de Ndame avec à ses côtés, le coordonnateur du Grand magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma et Serigne Kosso Mbacké fils du Khalife général des Mourides.