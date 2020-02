TOUBA / SOKHNA MAME SAY MBACKÉ : « Grâce au Président Macky Sall, la légalisation de l'homosexualité ne sera jamais possible au Sénégal »

Sokhna Mame Say Mbacké espère sérieusement que tous les chefs religieux du Sénégal enverront bien une lettre de félicitations et de remerciements au Président Macky Sall pour avoir refroidi les ardeurs du Premier ministre Canadien Justin Trudeau qui était venu à Dakar avec l'espoir de voir le Sénégal, un jour, légaliser l'homosexualité.



La petite fille de Serigne Souhaïbou Mbacké Khadim Rassoul, par ailleurs leader politique Apériste à Touba, estime que "le Président de la République est resté intransigeant, ferme et catégorique dans sa réponse, toutes les fois qu'il est interpellé sur cette question". Pour Sokhna Mame Say Mbacké, la légalisation de l'homosexualité ne sera plus possible au Sénégal dès l'instant que le Président Macky Sall a eu à la refuser à deux reprises devant deux personnalités d'envergure mondiale. "Il avait déjà opposé un niet sans appel à Barack Obama. Aujourd'hui, il le fait à Justin Trudeau. Cela veut dire qu'il est resté inamovible dans sa décision sur cette question. Il vient de rendre un immense service à toutes les religions révélées qui existent et surtout à l'Islam".



Sokhna Mame Say Mbacké, qui a câblé Dakaractu-Touba, de confier que " l'homosexualité est une abomination, une insulte à la dignité humaine et une entorse aux règles de la nature". Elle se dira convaincue que le Sénégal est protégé pour le futur, car aucun autre President n'osera permettre la légalisation de ce phénomène au Sénégal.