TOUBA - SERIGNE MOUNTAKHA COMPLÈTE : « Serigne Touba avait demandé que les populations qui habitent la cité soient éduquées sans qu’il ne soit utilisé la cravache ! »

C’est désormais devenu on ne peut plus clair. Serigne Mountakha tient mordicus au respect du code de conduite édicté à l’attention des populations de la cité, mais écarte, à la suite de son grand-père Cheikh Ahmadou Bamba, l’utilisation de la cravache. C’est lui-même qui le dit à travers une deuxième déclaration faite par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. En effet, après avoir rencontré les Baayfaal au nom du Patriarche, Cheikh Bass s’est rendu à Wadane pour transmettre un message de compassion à la famille de Serigne Diéry dont beaucoup de membres ont été blessés suite aux échauffourées qui ont éclaté cette semaine.

« C’est le Khalife qui m’a demandé de venir vous rencontrer. Il est au courant de ce qui s’est passé. Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a personnellement joint au téléphone le Khalife de la famille. Ce coup de fil ne lui a pas suffi. Il m’a demandé de venir expressément.

La famille de Cheikh Ibra confine son existence à l’exécution des ndigël. Ce qui s’est passé de désagréable peut être ainsi considéré comme un accident. C’est Dieu qui a voulu que les choses se passent de la sorte. Vous avez la compassion du Khalife. Il se réjouit aussi de savoir que vous avez su prendre de la hauteur et dépasser ce malentendu. Il y a des gens qui n’ont d’yeux et d’oreilles que pour voir et entendre des scandales à Touba. Il suffit d’un petit conflit pour qu’ils en fassent leurs choux gras. Touba n’est pas une ville mais une maison. Et chacun a le droit de veiller à ce que sa maison soit un havre de paix et de félicité.

Serigne Touba a prié pour que les populations qui habitent Touba soient éduquées en dehors d’une quelconque utilisation de la cravache. »

À la suite du porte-parole du Khalife des Mourides, la famille Sougou se réjouira énormément du déplacement effectué avant d’accepter de passer l’éponge et d’oublier à jamais ce qui s’est passé...