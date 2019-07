TOUBA / SERIGNE MOUNTAKHA À MACKY SALL : « J'avais envisagé envoyer Cheikh Bass vous donner main en main le document. Mais étant donné que vous êtes là... »

Serigne Mountakha Mbacké Bassirou tient à son document qui n'est tout autre que le nouveau code de conduite désormais applicable aux populations qui choisissent d'habiter la cité religieuse. Au Président Macky Sall qui a été parmi ses hôtes dans la grande salle de la résidence Khadim Rassoul, il dira ce qui suit : « J'avais envisagé d'envoyer Cheikh Bass vous remettre main en main le document. Mais étant donné que vous êtes là, c'est une occasion à saisir. »



Le patriarche de Darou Miname de signaler tout l'engagement à ne laisser personne violer la sainteté de Touba. D'où l'urgence qu'il a senti à appeler tout le monde pour que nul n'en ignore.



Un peu avant de faire ces précisions, le Khalife prendra un bon moment pour adresser au Président Macky Sall son satisfecit de le voir rempiler à la tête de ce pays.

« Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je serai encore obligé de demander quelque chose directement lié à cette vie sur terre. Pour ta réélection, je n'ai rien demandé à personne. J'ai tout laissé entre les mains de Serigne Touba. Je crois que tu étais, plutôt, venu me prêter main forte dans la tâche qui m'incombe de rendre grâce à Dieu et à Serigne Touba. Ce sont tes vœux qui ont été exaucés. C'est exactement aujourd'hui que je vais commencer à prier pour toi. Je demande à Dieu qu'il te donne la paix et qu'il en fasse autant pour le Sénégal... »