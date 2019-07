TOUBA / 'SAMM SUNU REEW AU KHALIFE : ' Des forces obscures sont dans ce pays et ont réussi à s'allier avec des fils de ce pays pour le déstabiliser '

Un véritable réquisitoire a été délivré par la plateforme ''Samm Sunu Reew'' devant le Khalife général des Mourides contre cette partie de l'opposition qui ''fait du débat sur le pétrole ses choux gras.'' Ainsi, Ansoumana Sané et ses collaborateurs n'ont pas loupé l'occasion de taper fort sur ceux qu'ils ont traité de ''forces obscures.'' À Touba, ce lundi, la délégation qui a été reçue par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a martelé sa ferme détermination à s'opposer à toute tentative de déstabilisation de ce pays. Face à la presse, Sané dira que l'objectif de son périple était de sensibiliser le patriarche de Darou Miname sur les raisons de la mise en place de leur structure et les objectifs fixés à celle-ci.



«Nous avons dit au Khalife qu'il y a des gens prêts à mettre ce pays à feu et à sang. C'est pourquoi nous sommes convenu de mettre en place cette plateforme dénommée ''Samm Sunu Reew.'' C'est pour protéger le Sénégal afin que tous ceux qui ont des éléments de preuve sur la table pour la manifestation de la vérité, puissent se rendre à la DIC ou bien saisir le procureur. Nous sommes pour la vérité, mais aussi pour la stabilité et la paix au Sénégal. Rien ne vaut la paix. On ne peut pas appeler à la cohésion nationale sans impliquer les guides religieux. Le Khalife général des Mourides nous a conseillés de ne ménager aucun effort pour demeurer dans cette dynamique, de ne regarder ni derrière ni à côté. Nous lui avons signalé que des forces obscures sont au Sénégal et elles vont jusqu'à avoir comme alliés des fils de ce pays. Ce qui se passe dans d'autres pays comme la Libye ne devrait pas avoir lieu au Sénégal. Et à chaque fois que le Sénégal traverse des zones de turbulence, ils ont été déterminants dans la tempérance des ardeurs.»

Un discours renforcé par celui de Abdou Lahad Faye qui insistera sur le fait qu'ils ne permettront jamais que des étrangers fassent main basse sur nos ressources naturelles... ''