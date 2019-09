TOUBA / Recrudescence des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale : Le Dr Mahmamdan Lô appelle à une sensibilisation des populations.

'' Les populations de Touba ont besoin d'être sensibilisées de manière plus soutenue pour éviter certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'insuffisance rénale chronique ''. C'est le docteur Mahmamdan Lô qui a ainsi parlé alors qu'il prenait part à la journée de consultations gratuites et de don de sang initiée par la Fondation Serigne Abdourahmane Mbacké pour le développement de Darou Marnane, dont il est le Président de la commission Santé et Action sociale.



Le Dr Mahmamdan Lô, qui gère par ailleurs, la pharmacie régionale d'apprivisionnement de Diourbel, d'estimer urgent ce soutien qu'il faut apporter aux populations généralement vulnérables face à ces maladies qui nécessitent des dépenses parfois énormes.

« Elles doivent être accompagnées dans leur vécu quotidien. La sensibilisation est le moyen le plus efficace pour les soutenir ».

Pour l'activité du jour, il dira que 468 personnes ont été consultées dans des domaines comme la gériatrie, la médecine générale, la chirurgie dentaire, la pédiatrie et la gynécologue. Il se réjouira de l'implication de structure de jeunes comme '' Touba-Mbacké Santé'' dans l'effort de sensibilisation dans des zones comme Touba.