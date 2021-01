TOUBA - Rappels à Dieu de Atou Diagne et Serigne Djily Mbacké / Le Président Sall envoie une délégation

Pour présenter ses condoléances au Khalife Général des Mourides suite au rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne et de Serigne Djily Mbacké, le Khalife de Serigne Modou Mamoune Mbacké, le Président Macky Sall a dépêché une délégation.



Celle-ci, visiblement restreinte à cause des exigences de la pandémie du coronavirus, était composée de personnalités de l'État dont les ministres Dame Diop et Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Il y avait aussi le Gouverneur de la région de Diourbel, le préfet du département de Mbacké, l’adjoint au Sous-préfet de Ndame et le Dg de la Sogip, Gallo Bâ.