TOUBA / RÉVÉLATION DU DG DE LA SDE : '50% de l'eau produite à Touba est perdue du fait de la vétusté du réseau de distribution'

''Je voudrais préciser que 50% de l'eau produite à Touba est perdue malheureusement, du fait de la vétusté du réseau de distribution. Donc, nous avons réalisé ce qu'on appelle la recherche de fuites, nous en avons trouvé plus de 100 que nous avons réparées et donc cette eau économisée va être consommée par les populations de Touba...''

La révélation est faite par le Directeur général de la Sde. Abdoul Ball était en visite dans la cité religieuse à quelques jours de la célébration du grand magal. Partant de la précision de taille que Touba ne fait pas partie du périmètre affermé de la Sénégalaise des Eaux, A. Ball confiera qu'en relation avec l'Ofor, sa société a contribué à la desserte en eau . '' Nous avons travaillé dans plusieurs directions, d'abord sur la production d'eau pour faire en sorte qu'il y'ait plus d'eau pour les populations et pour les pèlerins . Il y'a 27 forages ici, deux nouveaux ont été réalisés par l'Ofor et c'est la Sde qui a équipé ces deux forages. Ensuite nous avons fait la maintenance de tous les 29 forages existants à Touba. Nous avons ensuite fait en sorte que le système de traitement des eaux fonctionne bien. Cela veut dire qu’aujourd'hui nous consommons l'eau de Touba sans qu'il n'y ait de risques sanitaires et puis surtout nous avons travaillé dans la maintenance. ''



À l'entame de son propos, il précisera que '' le magal de Touba est l'un des évènements du monde les plus énormes en raison du nombre de pèlerins qui vient ici et en raison de la ferveur. '' Il se dira conscient que l'eau occupe une place importante dans la réussite d'un tel événement. Ces propos seront renforcés par le Président du Conseil d'administration de la Sénégalaise des Eaux, Mansour Kama...