TOUBA/ RALLIEMENT ENTÉRINÉ- Serigne Gallas Kaltum élabore avec les jeunes rewmistes "le plan, dit-il, qui fera tomber Macky"

Malgré la déclaration qu'il avait faite devant Idrissa Seck et Serigne Moussa Naawél portant mention de son adhésion au parti Rewmi, des supputations continuaient d'avoir lieu. Beaucoup laissaient entendre que Serigne Gallas Kaltum était sur le pied de revenir sur sa décision ou de la rendre mitigée.

Aujourd'hui les dés sont jetés. Le Mbacké-Mbacké a confié à l'équipe de Dakaractu qu'il va effectivement s'employer à démettre Macky Sall de ses fonctions de président de la République en 2019 au terme de la présidentielle et porter à la tête de l'État l'ex-maire de Thiès. Il recevait une délégation de jeunes rewmistes, chargée de veiller au renouvellement des structures de jeunesse, amenée par François Kalixe Sagna, Ousseynou Guèye, Éric Ndour, Mariétou Dieng, Awa Nar Fall, Khadim Fall et Badara Gadiaga, porte-parole du jour.



"Il nous a suffi de parler une fois pour que le monde sache que notre volonté nouvelle est de soutenir Idy. J'ai discuté avec toutes les personnes que la logique politique m'imposait. J'accepte la main tendue et je m'engage à travailler avec vous", dira notamment le chef religieux.



Dans son exposé, Badara Gadiaga dira que leur nouvel allié Mbacké-Mbacké a confié avoir compris que l'intérêt du Sénégal se situait dans le fait d'élire Idrissa Seck en 2019. Il dira avoir ficelé avec lui un programme, ou mieux, un plan pour détrôner le patron de l'Apr, la délégation s'est aussi rendue chez Serigne Abdou Karim Mbacké.