TOUBA / Pour violences sur un policier, des gendarmes de Bélél mutés

5 gendarmes de la sous-brigade de Touba Bélél et leur commandant ont officiellement été mutés. Il leur est reproché d'avoir pris à partie un policier qui se trouvait à hauteur de la bretelle qui part de Bélél et qui débouche sur la route de Darou Moukhty.



Le quiproquo est né, selon des sources concordantes, d'un conflit de compétence.



Dans le rapport qui a été transmis au ministère de l'intérieur, la culpabilité des hommes en bleu a été établie. Certains des fauteurs ont été mutés au niveau de l'escadron de Touba et d'autres transférés à Mbao.