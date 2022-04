TOUBA - Polémique dans l’Apr / Serigne Modou Bara Dolly Mbacké accuse Sokhna Amy Mbacké de saborder le parti.

Dans l’Apr de Touba, la guérilla est toujours de mise. Pour preuve cette sortie jugée « révoltante » de Sokhna Amy Mbacké, DAGE au ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat, qui a imputé les défaites enregistrées lors des élections locales aux démêlés qui existent entre leaders locaux… des leaders locaux qui ne seraient pas aimés des populations. Un commentaire qui a eu le don d’énerver Serigne Modou Bara Dolly Mbacké. Le Mbacké- Mbacké, qui a câblé Dakaractu-Touba, a clairement invité le Président Macky Sall à vite découvrir le vrai visage de cette dernière qui, dit-il, « en plus de provoquer des frustrations au niveau interne, appuie les leaders de l’opposition pour des raisons inexplicables ». Serigne Modou Bara Dolly Mbacké de l’accuser d’être à l’origine de toutes les déroutes.

« Ses nouvelles fonctions lui ont plus permis à alimenter des leaders de l’opposition à qui elle octroie des marchés. Un proche parent, farouche opposant au Chef de l’État, en bénéficie à suffisance. Tout le monde sait de qui je parle. Je n’ai pas besoin de citer son nom. Comment Amy Mbacké peut-elle se permettre de renforcer nos adversaires et oser nous accuser d’être les responsables des défaites ? En plus, elle n’a jamais daigné s’investir politiquement sur le terrain. C’est aujourd’hui qu’elle a été nommée à un poste de responsabilité où elle manipule à souhait des millions qu’elle pense être en droit de nous attaquer. »



Serigne Modou Mbacké Bara Dolly d’inviter sa camarade à balayer devant chez elle avant de jeter l’œil ailleurs. « Tout le monde sait que sa gestion financière est nébuleuse (…). Elle est davantage préoccupée à préserver ses intérêts qu’à aider notre parti à gagner des élections. Que le Président de la République sache que Amy Mbacké n’a pas agrandi l’Apr. Elle a juste réussi à détourner certains de nos militantes et militants faibles en conviction vers elle. Plusieurs leaders sont victimes de son entreprise inutile. Je peux citer Sadaga et moi-même. Elle ne sait toujours pas que cette manière de faire ne signifie pas massifier l’Apr et elle crée des animosités. Par conséquent, s’il y a des différends entre leaders, qu’elle s’identifie d’abord comme étant la seule responsable ».



Serigne Modou Bara Mbacké de conclure son réquisitoire par demander une remobilisation autour du Chef de l’État pour une victoire lors des prochaines élections législatives.