TOUBA - Polémique autour du SALL- soutien de Mbackiyou : Serigne Modou Mamoune Niang flingue les détracteurs.

Le discours de Mbackiyou Faye au profit de Macky Sall et son adiya d’un milliard au Khalife a suscité énormément de débats dans la classe politique et plus principalement chez les opposants. D’un côté, il y a Cheikh Abdou Bara Dolly qui insinue un blanchiment d’argent non sans dénoncer le soutien politique et de l’autre Birahime Seck qui propose un audit.



Profitant de sa rencontre avec la presse, Serigne Modou Mamoune Niang, chef religieux et leader politique Apériste, a choisi de ne pas ménager dans sa réponse le désormais ex député de Bokk Gis-Gis. « Il ne lui appartient pas de dicter à Serigne Mbackiyou Faye la substance de ses discours. Serigne Mbackiyou est le représentant du Khalife à Dakar et il a parlé sous le contrôle de Serigne Bass Abdou Khadre. Et il n’a fait que saluer le soutien de quelqu’un qui n’a pas été indifférent à l’édification d’une mosquée aussi grande et aussi chère à la communauté mouride et musulmane. »

Par rapport à la sortie de Birahime Seck qui souhaite que Mbackiyou soit audité, Serigne Modou Mamoune Niang rappelle qu’un aadiya d’1 milliard dédié à Serigne Touba n’est pas un miracle au vu de ce que vaut spirituellement l’homme.



Le chef religieux, par ailleurs responsable de l’Apr de Touba, saluera le choix porté sur Gallas Kaltum comme tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar en perspective des élections législatives. « Je demande à tous les leaders de faire bloc autour de lui. Je lance aussi un appel aux alliés pour qu’ils viennent se joindre à nous... »