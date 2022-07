TOUBA - Pape Diop remet à Serigne Mountakha le bulletin de la coalition Bokk Gis-Gis : « Nous sommes différents des autres! »

En perspective des élections législatives, Pape Diop et plusieurs membres de sa coalition dont Aliou Sow, ont été reçus par le Khalife Général des Mourides à qui il a présenté et remis le bulletin de la coalition Bokk Gis-Gis. « C’est notre bulletin ! Nous sommes différents des autres. Nous, nous faisons tout dans la paix et ne commençons rien sans l’aval de Serigne Touba. Nous sommes venus solliciter des prières pour une victoire finale », dira-t-il notamment au Patriarche. Ce dernier se réjouira de sa démarche, lui reconnaissant son attachement à Serigne Touba. « Chacun peut s’investir dans ce qu’il juge utile pour son pays. Et c’est salutaire surtout pour un disciple de Serigne Touba que tu es. Je salue ton engagement et la manière par laquelle tu t’engages. Que Serigne Touba t’accompagne dans toutes tes entreprises! »



Au sortir de cet entretien avec le Khalife, Pape Diop s’est adressé à la presse pour décliner son calendrier et surtout marteler que rien ne devra se faire dans la violence. « Notre coalition déroulera sa campagne dans la paix et la sérénité et proposera aux populations un programme de développement et les invitera à aller vers des réformes dont une réforme institutionnelle. Nous défendrons l’idée selon laquelle il faudra renforcer les corps de contrôle pour protéger les ressources de ce pays. Insulter et jeter des pierres ne fera gagner personne. Les Sénégalais ne connaissent que la paix. Ce n’est pas difficile de faire la politique. Il s’agit juste de proposer des stratégies de développement au bénéfice des populations ».



À Mbacké, il faut rappeler que c’est Mame Mbaye Niang qui dirigera la liste départementale de la coalition Bokk Gis-Gis.