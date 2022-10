TOUBA-POLICE D’ÉTAT ET POLICE RELIGIEUSE / Analyse d’une crise profonde… La sortie au vitriol de Serigne Amsa…L’homme Diaobé… Arbitrage du Khalife attendu

Quelques heures après les mises au point du commissaire Thiombane rappelant à Modou Diop Diaobé qu’il n’était ni policier, ni gendarme, encore moins leur supérieur et que sa structure ne devait nullement procéder à des arrestations, interrogatoires filmés, check-points, réprimandes, violences … Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad a préféré aussitôt effectuer une sortie au vitriol. Contre les policiers, le chef religieux, personne morale de Xudamul Xadiim, utilisera un vocabulaire atypique les traitant « d’incultes, d’impolis, d’ignorants se prêtant à des exactions ayant conduit au crime et à la désacralisation d’une mosquée et de la cité en général. » Le Mbacké- Mbacké se plaira même de citer le Président Abdou Diouf qui, dit-il, avait confié à son père que « la police n’était pas la meilleure option pour Touba ». Aujourd’hui, la position du chef religieux est claire. Il entame, à travers sa déclaration filmée partagée sur internet, un combat contre la police …

LE NŒUD DU DIFFÉREND



Pour appréhender le problème et mieux analyser la crise, il faudra le plus simplement possible identifier les personnes directement concernées par le quiproquo. D’abord Modou Diop Diaobé qui semble être l’élément central.