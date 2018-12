TOUBA - Oumar Samb fait grincer la machine électorale de ''Deug Moo Woor'' et de Cheikh Adjibou Soumaré

Cadre à la Sonacos de Diourbel et responsable politique Apériste dans la capitale du Baol, Oumar Samb vient de frapper un grand coup politique en débauchant Alioune Badara Niang, jusque-là point focal de la structure ''Deug Moo Woor' de Pape Modou Fall dans la cité religieuse. Ce ralliement, pour le moins inattendu, intervient à un moment où l'homme était supposé battre campagne pour Cheikh Adjibou Soumaré, candidat choisi par Pape Modou Fall et ses camarades.



Lors d'une rencontre organisée à Touba Tali Bou Bess, Alioune Badara Niang a insisté sur les réalisations du Président Macky Sall avant d'inciter ses militants et militantes à s'organiser derrière Oumar Samb et le ministre Birima Mangara pour réélire le Président de la République.



Relativement aux doléances émises par les femmes qui désirent s'activer dans le domaine de la transformation de l'arachide, Oumar Samb prendra des engagements auprès des autorités assermentées et affirmera sa volonté de poursuivre ses activités de massification du parti présidentiel et de la mouvance.