TOUBA / Opération de sécurisation - La police met la main sur 47 personnes.

La police de Touba a déroulé une opération de sécurisation qui a démarré hier à 18 heures pour se terminer à 5 heures. Les limiers ont déployé à l'occasion 06 véhicules et installé un dispositif de 3 patrouilles et de 12 check-points.



Dans la foulée, 57 personnes ont été interpellées dont 55 pour vérification d’identité et 2 pour détention et usage de chanvre indien (3 cornets).



Pour ce qui concerne les infractions routières, 214 pièces ont été saisies, 34 véhicules et 9 moto immobilisés. Aucun incident n’a été signalé...