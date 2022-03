TOUBA - Opération de sécurisation : La police met hors d’état de nuire 63 personnes

Une opération de sécurisation de grande envergure a été déroulée par la police dans la nuit du 3 au 4 mars entre 8 heures et 5 heures du matin. 7 véhicules ont été mobilisés à cet effet. Le dispositif avait prévu 04 patrouilles et 12 check-points.

Au finish 63 personnes ont été interpellées dont 60 pour vérification d’identité, 1 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour détention et usage de chanvre indien et 1 autre pour détention et trafic de chanvre indien.

L’opération a aussi permis de saisir, dans le cadre des infractions routières, 229 pièces et la mise en fourrière de 27 véhicules. 25 motos ont été immobilisées. L’incidence financière est évaluée à 162.000 francs.