TOUBA - Omar Guèye : « Saboter le visite du Président serait manquer de respect au Khalife »

Omar Guèye, plus connu sous le sobriquet de Minicar Mou Serigne Saliou », à l’occasion d’une rencontre politique qu’il a déroulée à Touba, a clairement fait des mises au point aux gens qui se hasarderaient à peaufiner des plans de sabotage contre le Président de la République lors de ses visites dans la cité religieuse. Pour lui, ce serait manquer de respect au Khalife Général des Mourides. « Qui tente de saboter aura affaire avec le Khalife. Ces menaces brandies par ce député ne méritent même pas qu’on y accorde un certain intérêt. »



Minicar était venu apporter son soutien à l’association chargée de balayer Touba à la veille du magal et enrôler politiquement le coordinateur Bathie Diba. Ainsi, dégagera-t-il, une somme de 10 millions en guise d’appui avant de saluer l’engagement pris par le Président de la République de trouver solution aux problèmes d’inondation qui secouent Touba dare-dare...