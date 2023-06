TOUBA- Ndigël du Khalife portant délocalisation des bureaux de vote hors de la cité - Les précisions du SG de Serigne Mountakha Mbacké

Des précisions me semblent utiles à apporter par rapport à la déclaration récente du khalife et les vagues de commentaires que cela a suscitées car j’ai entendu des insinuations grotesques et surprenantes sur un parti pris du khalife.



C’est assurément mal le connaître et mal reconnaître son rôle éminemment important, équidistant et mu seulement par l’intérêt supérieur de la nation et des communautés



Il convient de noter que:



1- Touba depuis 02 décennies au moins n’a jamais voté au centre de la ville



2- Le vote s’est toujours déroulé à la périphérie (Hors périmètre sacré c’est à dire à l’intérieur de laCorniche)



3- certains politicians de Touba se singularisent par des querelles les jours du vote.



Qui ne se souvient pas du saccage de bureaux de vote, de vives tensions lors de jour de scrutin à Touba? Et comme tout le monde appartient à la seule famille, Serigne bi qui régit l’héritage a voulu les protéger et préserver la ville.



La nouvelle décision va certainement déplacer le périmètre de vote sans remettre en cause le vote mais peut avoir comme bénéfice, en s’éloignant du centre, de rapprocher les bureaux de vote des populations de la périphérie qui sont plus nombreuses par ailleurs.



Donc réduire la décision à une conséquence sur le taux de participation faible qui pénaliserait certains favorisant d’autres ne reposent que sur des insinuations mal saines



Le khalife est au dessus de toutes ces mêlées



Khadim Diop

Ancien ministre et Secrétaire général du Khalife général des mourides