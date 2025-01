TOUBA/ NECROLOGIE : Serigne Dame Atta, khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Khadim Rassoul , vient de tirer sa révérence

Touba est de nouveau plongée dans un deuil profond. La cité vient de perdre un grand dignitaire. Il s’agit de Serigne Dame Abdourahmane Mbacké, plus connu sous le nom de « Serigne Dame Atta Mbacké ». Il fut le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Il faisait partie du groupe des petits-fils de Serigne Touba les plus âgés du moment. Il devait avoir plus de 90 ans .



DakarActu présente ses condoléances à Serigne Cheikh Abdou Mbacké, un de ses fils .