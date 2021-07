TOUBA - Moussa Thioune clashe Sokhna Dior Amsa Dieng : « Touba Bèlèl a déjà Sokhna Mame Say Mbacké »

24h après son meeting à Touba Bèlèl, Sokhna Dior Amsa Dieng reçoit les premières foudres envoyées par les partisans de Sokhna Mame Say Mbacké. En rassemblement d'urgence convoqué dans l'après-midi d'hier, ils ont invité leur leader pour lui témoigner leur fidélité et faire comprendre à Sokhna Dior Amsa que cette localité est déjà une chasse-gardée et qu'elle gagnerait à aller explorer des terrains vides ou occupés par l'opposition. Un message hautement porté par Moussa Thioune qui mettra en garde les autres responsables politiques qui se hasarderaient à poser les pieds à Touba Bélél.