TOUBA - Me Madické Niang défend la préférence nationale et soutient le C50%PN initié par Abdoulaye Syllla, Pdg de Ecotra

Un nouveau soutien de taille pour le Club 50% de Préférence Nationale initié par le PDG de Ecotra Abdoulaye Sylla. Il s’agit de celui de Me Madické Niang. L’avocat et ancien candidat à la présidentielle de 2019 estime que l’initiative peut servir de levier pour aider le Sénégal à aller vers l’indépendance économique et la souveraineté économique. Me Madické Niang de préciser que permettre aux entreprises privées de mettre la main sur les commandes publiques aura comme première incidence, la résorption du fort taux de chômage chez les jeunes. Il félicitera Serigne Modou Bousso Dieng pour l’idée qu’il a eue de parcourir le Sénégal pour sensibiliser les populations sur les objectifs du C50%PN.