Matar Diop vient officiellement de quitter l’APR. Conseiller municipal de Touba Mosquée, ancien député, et ancien Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, le leader politique vient d’officialiser sa démission. Il ne s’est pas limité à cette décision. Il a aussi annoncé son adhésion à la coalition « Diomaye Président ». Voici in-extenso la déclaration.



« Le parcours politique d’un homme est avant tout guidé par des convictions, des valeurs et une volonté constante de servir son pays. C’est dans cet esprit de responsabilité et de fidélité à mes engagements que je m’adresse aujourd’hui au peuple sénégalais, à mes compagnons de lutte et à l’ensemble des acteurs politiques.



Je tiens, en premier lieu, à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance qu’il m’a constamment accordée tout au long de notre compagnonnage politique. Je lui témoigne toute ma reconnaissance pour l’honneur qu’il m’a fait en me confiant d’importantes responsabilités au service de notre pays.



Je saisis également cette occasion pour saluer et féliciter le Président Macky Sall pour l’œuvre accomplie à la tête du Sénégal durant les douze années de son magistère. Son action a contribué à transformer durablement notre pays à travers des réformes et des réalisations majeures.



Je réaffirme par ailleurs mon soutien total à sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Je formule des prières sincères afin que Dieu lui accorde la réussite et lui permette d’accéder à la tête de cette prestigieuse institution internationale.



J’adresse également mes remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des responsables, militants et sympathisants de l’Alliance Pour la République, avec lesquels j’ai partagé de nombreuses années de militantisme, de fraternité et d’engagement au service du Sénégal.



Après une réflexion mûrie, j’annonce solennellement ma décision d’ouvrir une nouvelle page de ma vie politique. Cette décision s’inscrit dans la continuité des idéaux qui ont toujours inspiré mon engagement : servir le Sénégal, promouvoir son développement et contribuer au bien-être de nos compatriotes.



Notre pays fait face à des défis majeurs qui exigent de chaque citoyen un sens élevé de la responsabilité. Plus que jamais, l’intérêt supérieur de la Nation doit prévaloir sur toute autre considération. Les enjeux du moment appellent au rassemblement, au dialogue et à un engagement sincère au service exclusif du peuple sénégalais.



C’est pourquoi, en toute responsabilité et en toute liberté, je prends la décision de rejoindre la coalition Diomaye Président. J’y adhère avec détermination et sans aucune réserve, convaincu que cette démarche participe à la consolidation de la stabilité nationale, au renforcement de la cohésion sociale et à la construction d’un Sénégal prospère, juste et souverain.



J’invite l’ensemble de mes militants, sympathisants, amis et compagnons de parcours à m’accompagner dans cette nouvelle étape, dans un esprit de paix, de responsabilité et de respect des convictions de chacun ».