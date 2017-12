TOUBA / Mariama Sarr adoube Macky chez Serigne Abdou Karim, et rend hommage à Cheikh Béthio après un festin royal

Plus qu'une invitation, c'est à une '' convocation'' que Mariama Sarr était venue répondre. Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou a bien précisé qu'il tenait vaille que vaille à ce que l'actuelle ministre de la fonction publique vienne lui rendre visite après une première rencontre relativement brève déroulée pendant la période du Grand Magal de Touba. Un moment solennel ponctué par un festin de roi où moutons et volaille se sont disputés la vedette avec d'innombrables plats de fruits et autres sucreries. Mariama Sarr était accompagnée de plusieurs de ses collaboratrices au sein de l'Apr.



Visiblement très contente, Mariama Sarr a beaucoup apprécié l'hospitalité que son hôte lui a réservée avant de l'inviter à prier pour le Président Macky Sall. '' Je suis avec lui et notre compagnonnage ne relève point d'un hasard. Nul mieux que vous sait ses ambitions pour ce pays. Alors je vous demanderai de prier pour le succès de ses entreprises. Il a une vision pertinente et il sait la mettre en œuvre. Je voudrais aussi vous demander de prier pour que tous les premiers compagnons et collaborateurs du Président Sall reviennent à côté de lui. C'est important pour nous. '' Peut-être faisait-elle allusion à Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltoum qui semble geler ses activités politiques.



Le ministre ne manquera pas de revenir sur les relations exceptionnelles qu'elle a entretenues avec Serigne Saliou Mbacké. Et dans la tâche, elle sera aidée par El Hadj Ndiaye '' Programme ''. Mariama de choisir, en passant, de rendre un vibrant hommage à Serigne Cheikh Béthio Thioune. '' C'est grâce à lui que j'ai fait mon acte d'allégeance à Serigne Saliou. Je ne peux pas ne pas parler de lui en pareille circonstance. Que Dieu lui accorde une longue vie !''



Dans sa réponse, Serigne Abdou Karim Mbacké fera un long discours abordant plusieurs sujets. Mais il assurera que ses prières vont fréquemment à l'endroit du Président Macky Sall. ''Je ne l'ai jamais entendu dire des mots déplacés ou répondre à des attaques et autres invectives. Pourtant il en est souvent victime. C'est juste parce qu'il est bien élevé. Je l'estime pour cela. Que Dieu l'accompagne dans ses projets ! ''