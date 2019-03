TOUBA- Malgré la défaite de Macky Sall à Touba, Sadaga continue ses adductions d'eau, fait cap sur les élections locales et s'engage pour le Conseil départemental.

Après avoir promis, lors de la campagne électorale, aux populations de Tindôdi des adductions d'eau, l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a tenu à satisfaire à ses engagements. À la tête d'une forte délégation, il a aussi saisi l'occasion pour remercier ceux qui ont voté pour son candidat avant d'aborder quelques sujets avec la presse.

Sollicitant du Président Macky Sall qu'il confère des postes de responsabilité à plus de responsables de Touba, Sadaga affirmera son ambition de briguer le Conseil départemental. Il abordera aussi l'affaire Moussa Diop, estimant que son camarade méritait respect. '' Il a présenté ses excuses et on nous apprend qu'il a beaucoup fait pour la communauté mouride... ''